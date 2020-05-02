«Витязь» подписал контракты с Хультстрёмом, Теденбю и Дэнфортом

Подольский «Витязь» подписал однолетние контракты с нападающими Маттиасом Теденбю и Джастином Дэнфортом, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Подписан и защитник Линус Хультстрём, с ним заключили двухлетнее соглашение.



В минувшем сезоне 30-летний Теденбю набрал 37 (18+19) очков в 48 встречах за «Давос» при показателе полезности "+6". 27-летний Дэнфорт был признан лучшим игроком чемпионата Финляндии и набрал 60 (27+33) очков в 56 матчах за «Лукко» при показателе полезности "+26". 26-летний Хультстрём в 52 матчах за «Юргорден» заработал 32 (15+17) балла при полезности «0».



«Витязь» в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Континентальной хоккейной лиги занял 7-е место в Западной конференции. Подопечные Михала Кравеца в первом раунде розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина встретились с санкт-петербургским СКА и проиграли в четырёх матчах. Четвёртый матч серии стал пятым по продолжительности в истории КХЛ.

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