Sportsnet включил Ковальчука и Дадонова в список лучших потенциально свободных агентов

Канадский портал Sportsnet составил список из 20 лучших игроков НХЛ с истекающими контрактами по окончании сезона. В него вошли российские нападающие «Вашингтон Кэпиталз» и «Флорида Пантерз» Илья Ковальчук и Евгений Дадонов.
Полностью список выглядит следующим образом:
1. Тейлор Холл («Аризона Койотис»), 28 лет, сумма за последний сезон $6 млн в год.
2. Алекс Пьетранджело («Сент-Луис Блюз»), 30 лет, $6,5 млн.
3. Брэйден Холтби («Вашингтон Кэпиталз»), 30 лет, $6,1 млн.
4. Тори Крюг («Бостон Брюинз»), 28 лет, $5.3 млн.
5. Тайсон Бэрри («Торонто Мэйпл Лифс»), 28 лет, $5.5 млн.
6. Якоб Маркстрём («Ванкувер Кэнакс»), 30 лет, $3.7 млн.
7. Робин Ленер («Вегас Голден Найтс»), 28 лет, $5 млн.
8. Евгений Дадонов («Флорида Пантерз»), 30 лет, $4 млн.
9. Майк Хоффман («Флорида Пантерз»), 30 лет, $5.2 млн.
10. Тайлер Тоффоли («Ванкувер Кэнакс»), 27 лет, $4.6 млн.
11. Микаэль Гранлунд («Нэшвилл Предаторз»), 27 лет, $5.8 млн.
12. Трэвис Хэмоник («Калгари Флэймз»), 29 лет, $3.9 млн.
13. Ти Джей Броди («Калгари Флэймз»), 29 лет, $4.7 млн.
14. Ярослав Галак («Бостон Брюинз»), 34 лет, $2.8 млн.
15. Эрик Хаула («Флорида Пантерз»), 28 лет, $2.8 млн.
16. Илья Ковальчук («Вашингтон Кэпиталз»), 36 лет, $700 тыс.
17. Алекс Гальченюк («Миннесота Уайлд»), 25 лет, $4.9 млн.
18. Уэйн Симмондс («Баффало Сэйбрз»), 31 год, $5 млн.
19. Сами Ватанен («Каролина Харрикейнз»), 28 лет, $4.9 млн.
20. Джо Торнтон («Сан-Хосе Шаркс), 40 лет, $2 млн.
Отметим, что уже после выхода статьи «Бостон Брюинз» заключил новое соглашение со словацким вратарём Ярославом Галаком. Новый договор с 34-летний словаком рассчитан на один год, за который он заработает $ $ 2,25 млн.
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