Sportsnet включил Ковальчука и Дадонова в список лучших потенциально свободных агентов

Канадский портал Sportsnet составил список из 20 лучших игроков НХЛ с истекающими контрактами по окончании сезона. В него вошли российские нападающие «Вашингтон Кэпиталз» и «Флорида Пантерз» Илья Ковальчук и Евгений Дадонов.

Полностью список выглядит следующим образом:

1. Тейлор Холл («Аризона Койотис»), 28 лет, сумма за последний сезон $6 млн в год.

2. Алекс Пьетранджело («Сент-Луис Блюз»), 30 лет, $6,5 млн.

3. Брэйден Холтби («Вашингтон Кэпиталз»), 30 лет, $6,1 млн.

4. Тори Крюг («Бостон Брюинз»), 28 лет, $5.3 млн.

5. Тайсон Бэрри («Торонто Мэйпл Лифс»), 28 лет, $5.5 млн.

6. Якоб Маркстрём («Ванкувер Кэнакс»), 30 лет, $3.7 млн.

7. Робин Ленер («Вегас Голден Найтс»), 28 лет, $5 млн.

8. Евгений Дадонов («Флорида Пантерз»), 30 лет, $4 млн.

9. Майк Хоффман («Флорида Пантерз»), 30 лет, $5.2 млн.

10. Тайлер Тоффоли («Ванкувер Кэнакс»), 27 лет, $4.6 млн.

11. Микаэль Гранлунд («Нэшвилл Предаторз»), 27 лет, $5.8 млн.

12. Трэвис Хэмоник («Калгари Флэймз»), 29 лет, $3.9 млн.

13. Ти Джей Броди («Калгари Флэймз»), 29 лет, $4.7 млн.

14. Ярослав Галак («Бостон Брюинз»), 34 лет, $2.8 млн.

15. Эрик Хаула («Флорида Пантерз»), 28 лет, $2.8 млн.

16. Илья Ковальчук («Вашингтон Кэпиталз»), 36 лет, $700 тыс.

17. Алекс Гальченюк («Миннесота Уайлд»), 25 лет, $4.9 млн.

18. Уэйн Симмондс («Баффало Сэйбрз»), 31 год, $5 млн.

19. Сами Ватанен («Каролина Харрикейнз»), 28 лет, $4.9 млн.

20. Джо Торнтон («Сан-Хосе Шаркс), 40 лет, $2 млн.

Отметим, что уже после выхода статьи «Бостон Брюинз» заключил новое соглашение со словацким вратарём Ярославом Галаком. Новый договор с 34-летний словаком рассчитан на один год, за который он заработает $ $ 2,25 млн.