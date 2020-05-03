«Спасибо за всё, Серёга. Удачи тебе, будем скучать». «Авангард» — об уходе Широкова

Пресс-служба «Авангарда» опубликовал в «твиттере» ролик, посвящённый уходу из команды нападающего Сергея Широкова, который был обменян в «Спартак» на Александра Хохлачёва.

«Спасибо за всё, Серёга. Удачи тебе, мы будем скучать», — сказано в сообщении.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Авангарда».

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Хохлачёв провёл 56 матчей и набрал 32 (14+18) очка. В шести матчах Кубка Гагарина 26-летний форвард добавил ещё 5 (2+3) баллов. Контракт игрока с омским клубом будет действовать до 30 апреля 2021 года.



Широков набрал 22 (10+12) очка в 39 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на счету 34-летнего нападающего две результативные передачи в пяти матчах. Контракт Широкова рассчитан до 30 апреля 2022 года. Хоккеист — олимпийский чемпион 2018 года, двукратный чемпион мира.