«Авангард» обменял Широкова в «Спартак» на Хохлачёва

«Авангард» и «Спартак» провели обмен, сообщается на официальном сайте омского клуба. В стан «ястребов» отправится форвард Александр Хохлачёв, взамен московский клуб получил нападающего Сергея Широкова.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Хохлачёв провёл 56 матчей и набрал 32 (14+18) очка. В шести матчах Кубка Гагарина 26-летний форвард добавил ещё 5 (2+3) баллов. Контракт игрока с омским клубом будет действовать до 30 апреля 2021 года.

Широков набрал 22 (10+12) очка в 39 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на счету 34-летнего нападающего две результативные передачи в пяти матчах. Контракт Широкова рассчитан до 30 апреля 2022 года. Хоккеист является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным чемпионом мира.