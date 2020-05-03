«Витязь» объявил о заключении контракта с Даугавиньшем

«Витязь» на официальном сайте клуба объявил о заключении контракта с нападающим Каспарсом Даугавиньшем. Контракт с хоккеистом рассчитан на один сезон.

В минувшем сезоне 31-летний нападающий выступал за «Спартак». В 59 матчах регулярного чемпионата Даугавиньш набрал 40 (19+21) очков при показателе полезности +10. В плей-офф на счету латвийского форварда 4 (1+3) очка в шести матчах.



30 апреля 2020 года контракт Каспарса со «Спартаком» истёк, после чего хоккеист стал неограниченно свободным агентом. Ранее латвийский хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге за рижское «Динамо», московское «Динамо» и «Торпедо». В составе сборной Латвии Даугавиньш принимал участие в Олимпийских играх 2010 и 2014 годов, неоднократный участник чемпионатов мира.