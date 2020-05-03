Бадюков: время покажет, кто выиграл от обмена Широкова на Хохлачёва

Двукратный обладатель Кубка Гагарина эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков прокомментировал обмен Сергея Широкова на Александра Хохлачёва, проведённый “Авангардом” и “Спартаком”.

“Преждевременно говорить, кто выиграл от этого обмена. Широков и Хохлачёв — равноценные игроки. Сергея хорошо знает Знарок. Хохлачёву же 26 лет, ему нужно расти. Думаю, в “Авангарде” под руководством Боба Хартли у него может получиться неплохая работа, он будет двигаться вперёд. А кто выиграл от этой сделки, время покажет”, — сказал Бадюков в интервью “Чемпионату”.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Хохлачёв провёл 56 матчей и набрал 32 (14+18) очка. В шести матчах Кубка Гагарина 26-летний форвард добавил ещё 5 (2+3) баллов. Контракт игрока с омским клубом будет действовать до 30 апреля 2021 года.

Широков набрал 22 (10+12) очка в 39 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на счету 34-летнего нападающего две результативные передачи в пяти матчах. Контракт Широкова рассчитан до 30 апреля 2022 года. Хоккеист — олимпийский чемпион 2018 года, двукратный чемпион мира.