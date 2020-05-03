Защитник Артём Земчёнок официально покинул СКА
Питерский СКА на официальном сайте сообщил об уходе из команды защитника Артёма Земчёнка.
«Хоккейный клуб СКА благодарит Артёма за игру в Петербурге и желает ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Земчёнок принял участие в 34 матчах, записав на свой счёт 5 (0+5) очков при показателе полезности "+5" и 8 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 13 минут 17 секунд за матч. В плей-офф 28-летний хоккеист участие не принимал.
Земчёнок перешёл в СКА из «Адмирала» перед стартом сезона-2018/2019. Всего в составе «армейцев» защитник провёл 62 игры и набрал 10 (2+8) очков. Ранее хоккеист также выступал за московский «Спартак».
Источник: Земчёнок перейдёт в «Металлург», Фисенко останется в «Ак Барсе»
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