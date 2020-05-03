Умер 13-летний капитан следж-хоккейной команды Рафаэль Зиновьев
Скончался 13-летний капитан детской следж-хоккейной команды Red Rocket Рафаэль Зиновьев, сообщает пресс-служба Детской следж-хоккейной лиги.
«Рафаэль, как никто другой, умел жить и радоваться, несмотря ни на что. «Целься в луну, в звёзды точно попадёшь!» – написал он в описании своего «Инстаграма». Рафаэль всегда стремился стать лучше, усердно тренировался, развивался. Буквально неделю назад подал заявку на участие в ГТО, он очень хотел получить золотой значок. А ещё – встать с коляски и научиться ходить. И каждый маленький шажок, пусть даже в аппарате, был для него победой и большой радостью.
Это большая потеря для всей нашей следж-хоккейной семьи. Соболезнуем родным и близким», — говорится в сообщении лиги.
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