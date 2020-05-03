Сергей Фёдоров — лучший россиянин в истории НХЛ по версии The Hockey Writers

Авторитетное издание The Hockey Writers опубликовало список из 50 лучших российских хоккеистов в Национальной хоккейной лиге за всю историю. Возглавил его экс-нападающий «Детройта», «Анахайма», «Коламбуса» и «Вашингтона» Сергей Фёдоров.

Вторым в списке оказался капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, третьим – Александр Могильный.

Далее места в топ-20 распределились следующим образом:

4. Павел Буре.

5. Павел Дацюк.

6. Сергей Зубов.

7. Евгений Малкин.

8. Игорь Ларионов.

9. Илья Ковальчук.

10. Сергей Гончар.

11. Сергей Бобровский.

12. Алексей Жамнов.

13. Алексей Ковалёв.

14. Николай Хабибулин.

15. Никита Кучеров.

16. Вячеслав Козлов.

17. Алексей Яшин.

18. Владимир Константинов.

19. Евгений Набоков.

20. Вячеслав Фетисов.

Также в список лучших попали: Валерий Каменский, Владимир Тарасенко, Андрей Марков, Сергей Брылин, Сергей Немчинов, Евгений Кузнецов, Сергей Макаров, Дмитрий Юшкевич, Игорь Королёв, Александр Радулов, Сергей Самсонов, Алексей Гусаров, Владимир Малахов, Алексей Житник, Виктор Козлов, Артемий Панарин, Александр Сёмин, Валерий Буре, Александр Карповцев, Андрей Коваленко, Максим Афиногенов, Олег Твердовский, Дмитрий Миронов, Александр Фролов, Борис Миронов, Даниил Марков, Игорь Кравчук, Илья Брызгалов, Игорь Уланов и Юрий Хмылёв.