Гласс — о сборной Казахстана: это был шанс всей моей жизни

Бывший голкипер «Барыса» Джефф Гласс рассказал, предлагали ли ему выступать за национальную команду Казахстана.

«На то время мне нужно было ещё один год отыграть в Казахстане, прежде чем я смог бы получить паспорт или начать выступать за национальную сборную. Эта возможность была у меня отобрана, когда в клубе решили расторгнуть контракт со мной. Невозможно жить, оглядываясь назад, но сыграть на чемпионате мира — это было бы шансом всей жизни», — приводит слова Гласса Sport.kz.

С 2009 по 2016 год Гласс выступал в КХЛ за «Барыс», «Сибирь», «Спартак», «Ладу» и минское «Динамо», в 234 матчах одержав 84 победы. После ухода из казахстанского клуба голкипер дебютировал в НХЛ в составе «Чикаго Блэкхоукс».