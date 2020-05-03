Тренер сборной Латвии: сомневаюсь, что отбор на ОИ-2022 пройдёт в августе

Тренер сборной Латвии по хоккею Артис Аболс поделился мнением о возможном переносе отборочного турнира к Олимпиаде в Пекине. Напомним, финальная квалификация мужского хоккейного турнира запланирована на 27-30 августа.
«Конечно, очень хочется, чтобы всё началось в срок летом, но сильно сомневаюсь. Думаю, так не получится. Сейчас много разных прогнозов, есть оптимистичные, а есть информация и таких чёрных цветов, что грустно становится. И если всё читать, то голова разорваться может. Очень хочется, чтобы всё возобновилось, но не знаю, не знаю… Внутри самой Латвии может и будет что-то, но что касается КХЛ и отбора на Олимпиаду в августе, то всё это под очень большим вопросом.
При этом в Латвии самой не так уж и плохо всё сравнительно. Народ послушный у нас, как считается, люди дома сидят. Ходят разговоры, что могут разрешить на воздухе тренироваться, мероприятия какие-то, но опять же к хоккею это не относится – мы же в закрытых помещениях работаем. В общем, будем надеяться, что на вирус этот найдут управу. И что он не вернётся в будущем, что мы вернёмся в былые времена, к своей жизни. Но сразу всё это не случится, к сожалению», — приводит слова Аболса «Р-Спорт».
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