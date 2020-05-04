Кожевников: не понимаю, зачем Цулыгин согласился остаться в тренерском штабе «Салавата»

Олимпийский чемпион, хоккейный эксперт Александр Кожевников прокомментировал тренерские перестановки в уфимском «Салавате Юлаеве».

«Непонятно, зачем это делать: ставить иностранных тренеров без опыта самостоятельной работы вместо наших специалистов. Причём таких молодых, как Цулыгин. Да, у него не очень хорошо получалось в регулярном чемпионате работать, «Салават» был очень нестабилен. Но ведь что самое важное? Плей-офф. А за два сезона во главе уфимцев Цулыгин успешно играл на вылет, выиграв три серии из четырёх в Кубке Гагарина. В прошлом году дошёл до финала конференции, в этом выиграл в первом раунде у «Авангарда». Человек возглавил команду без опыта самостоятельной работы, но за два года прошел такую школу, что мог ещё расти и расти. И убирать его с поста… Мне лично это непонятно.

Ещё не понимаю, зачем сам Цулыгин согласился остаться на должности помощника. Но, может быть, мы чего-то не знаем и по ходу следующего сезона, в случае каких-то неудач, его вновь вернут в главные», — приводят слова Кожевникова «Известия».

Напомним, 30 апреля уфимский клуб подтвердил назначение Томи Лямся на пост главного тренера. Прежний главный тренер Николай Цулыгин продолжит работу в штабе клуба.