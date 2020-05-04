Чарльз Дженовей перешёл в «Автомобилист»
Защитник Чарльз Дженовей подписал контракт с екатеринбургским «Автомобилистом», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. 33-летний игрок поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.
В прошедшем сезоне КХЛ Дженовей выступал за нижегородское «Торпедо». В регулярном чемпионате защитник принял участие в 62 матчах, записав на свой счёт 31 (6+25) балл при показателе полезности "-2" и 22 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке 22 минуты и 12 секунд за матч. В четырёх встречах розыгрыша Кубка Гагарина Дженовей отметился одной заброшенной шайбой при показателе полезности "-2" и 12 минутах штрафного времени.
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