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Широков: для «Авангарда» многое решили психологические моменты, что-то пошло не так

Широков: для «Авангарда» многое решили психологические моменты, что-то пошло не так
Хоккей / КХЛ 0

Новичок московского «Спартака» Сергей Широков поделился мнением о причинах неудач «Авангарда» в сезоне-2019/2020.

«Сейчас сложно говорить о причинах вылета в первом раунде плей-офф. После удачного сезона, где мы играли в финале Кубка Гагарина, что-то пошло не так. Психологические моменты решили очень многое. Но сейчас больше думаю о новой команде.

К сожалению, было очень много травм, но ребята показали себя бойцами, сражались до конца, выкладывались, старались. В такой ситуации ни к кому не может быть претензий. Травмы, увы, это часть спорта, и никто от них не застрахован.

Сейчас такое время, что никого нельзя увидеть лично. Со многими ребятами поговорил по телефону, пожелали друг другу удачи. Мы ещё увидимся с «Авангардом» — играем-то в одной лиге», — цитирует Широкова официальный сайт КХЛ.

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