Кузьменко: смотрел за игрой Радулова с открытым ртом. Он работает больше всех

Нападающий петербургского СКА Андрей Кузьменко рассказал, как следил за форвардом Александром Радуловым.



«У меня нет такого понятия «любимый игрок», как у многих. Есть очень много хоккеистов, которые мне нравятся. Среди них Александр Радулов. Когда я только перешёл в ЦСКА, мне было 13-14 лет, он выступал за «Салават Юлаев», тогда ещё отец предложил сходить посмотреть на него. Спустя четыре года я уже играл с ним в одной команде. Помню, с открытым ртом наблюдал за его действиями. Постоянно удивлялся, что этот человек никогда не останавливается на достигнутом, каждый день работает больше всех. Это я, наверное, взял и в свою жизнь.



Как оценить сезон? Если так брать, что у команды, что у меня сезон получился одинаковым: начало было очень скомканным, потом, после ноября-декабря, мы стали показывать хороший хоккей. Каждый в команде начал понимать установки главного тренера, как ему нужно действовать, как работать — и на площадке, и вне льда. Ребята здорово стали играть и помогать друг другу. В конце сезона мы провели очень хороший отрезок вместе с плей-офф. Кто-то говорил, что было два месяца без поражений. Приятно, что находились в такой форме. Нельзя, конечно, ставить оценку, когда сезон не закончился и ты не знаешь, что произошло бы дальше, но пусть будет твёрдая четвёрка нашей команде», — цитирует Кузьменко «Матч ТВ».

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