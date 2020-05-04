Андре Петерссон перешёл в «Локомотив»
Нападающий Андре Петерссон перешёл в ярославский «Локомотив», информирует официальный сайт «железнодорожников». 29-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона.
В прошедшем сезоне 29-летний хоккеист защищал цвета московского «Динамо». Нападающий провёл 47 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал 39 (17+22) очков при показателе полезности "+10" и 28 минутах штрафного времени. Игрок проводил на площадке 16 минут и 56 секунд за матч. В шести встречах Кубка Гагарина нападающий набрал 6 (5+1) баллов. Большую часть сезона шведский форвард провёл в одном звене с Дмитрием Яшкиным и Вадимом Шипачёвым.
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