Пилко: Петерссон ещё не принял окончательного решения, следим за потолком зарплат
Хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Андре Петерссона, а также форвардов «Авангарда» Тейлора Бека и Свена Андригетто, рассказал о вариантах продолжения карьеры клиентов.
«По Андре Петерссону окончательное решение уже близко, однако на данный момент Андре его ещё не принял. Мы следим за ситуацией с потолком зарплат, там может всякое случиться.
Что касается Андригетто и Бека, то сейчас мы находимся в диалоге с руководством омского клуба и пытаемся понять, что будет лучшим решением для игроков. На данный момент оба игрока находятся на контрактах», — сказал Пилко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
Генменеджер «Динамо» М: контракт с Петерссоном не подписан, ждём ответа игрока
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