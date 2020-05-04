Бывший генменеджер «Торпедо» обвиняется в растрате 17 млн рублей

Бывший генеральный менеджер «Торпедо» Ян Голубовский обвиняется в растрате 7 млн руб. средств клуба и присвоении ещё 10 млн руб. из кассы. Как сообщает «Коммерсант», обвинительное заключение было направлено в прокуратуру.

Вместе с ним фигурантами уголовного дела являются бывший финансовый директор нижегородского клуба Наталья Ерёмина и бывший исполнительный директор «Торпедо» Сергей Малютин. Они обвиняются по ч. 4. ст. 160 Уголовного кодекса РФ – «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере».

Сообщается, что дело в отношении Сергея Малютина, который заключил со следователями досудебное соглашение и дал показания об причастности Голубовского, выделено в отдельное производство.

Следствие считает, что в 2018-2019 годах руководство клуба заключило фиктивные договоры на аренду залов в гостинице «Ока» на 1,34 млн руб., а также потратило 5,75 млн руб. с корпоративных банковских карт на личные нужды. Кроме того менеджеры забрали из бухгалтерии 10 млн руб., пояснив, что замки в офисе ненадёжны и деньги могут украсть. Следствие полагает, что трое фигурантов уголовного дела разделили средства клуба между собой.

Санкции по ч. 4 ст. 160 УК РФ предусматривают в качестве максимального наказания лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн руб. или в размере зарплаты или другого дохода за период до трёх лет.