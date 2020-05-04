Голкипер «Нефтехимика» станцевал во вратарской экипировке. Видео

Пресс-служба нижнекамского «Нефтехимика» показала, как голкипер системы клуба Фёдор Коротаев поддерживает форму в условиях карантина из-за коронавируса. На видео 22-летний вратарь, облачённый во вратарскую экипировку, тренируется, ловя шайбу, пылесосит и танцует.
Видео также можно посмотреть в «Инстаграме».
Напомним, Континентальная хоккейная лига из-за коронавируса прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
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