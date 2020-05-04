Генменеджер «Сан-Хосе»: у Мельничука уникальное сочетание атлетизма и отточенной техники

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон прокомментировал подписание контракта с российским голкипером Алексеем Мельничуком.

«На Алексея претендовал ряд клубов НХЛ, и мы рады, что он решил присоединиться к «Шаркс». У него уникальное сочетание атлетизма и отточенной техники. Мельничук впечатлял на каждом уровне, где он выступал. В прошлом сезоне он доказал, что может выигрывать конкуренцию у игроков, которые старше его. Мы рады, что наш тренер по вратарям Евгений Набоков и сотрудники по развитию игроков будут работать с таким талантливым парнем», — приводит слова Уилсона пресс-служба НХЛ.

В прошедшем сезоне 21-летний Мельничук в составе петербургского СКА принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых одержал восемь побед при коэффициенте надёжности 1,68 и проценте отражённых бросков 93,0.