Тhe Hockey News представил возможный состав сборной России на ОИ-2022 с игроками из НХЛ

Хоккейный портал Тhe Hockey News представил свою версию состава сборной России на ОИ-2022, если бы туда могли поехать игроки Национальной хоккейной лиги. На данный момент НХЛ и Международный олимпийский комитет не смогли договориться об участии игроков лиги в Олимпийских играх в Китае.

Вратари

Андрей Василевский (основной), Игорь Шестёркин, Илья Самсонов



Нападающие

Артемий Панарин – Евгений Малкин – Никита Кучеров

Александр Овечкин – Евгений Кузнецов – Андрей Свечников

Кирилл Капризов – Вадим Шипачёв – Владимир Тарасенко

Евгений Дадонов – Никита Гусев – Александр Радулов



Защитники

Иван Проворов – Вячеслав Войнов

Дмитрий Орлов – Никита Зайцев

Михаил Сергачёв – Артём Зуб

В олимпийском турнире примут участие 12 команд, которые будут разбиты на три группы по четыре сборные в каждой. Сборные России, Чехии и Швейцарии попали в группу B. Ещё один участник квартета определится в квалификации.

В группе A выступят команды Канады, США, Германии и Китая. Квартет C составят сборные Финляндии, Швеции и две команды, прошедшие квалификационный турнир.