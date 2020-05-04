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Тhe Hockey News представил возможный состав сборной России на ОИ-2022 с игроками из НХЛ

Тhe Hockey News представил возможный состав сборной России на ОИ-2022 с игроками из НХЛ
Хоккей / Олимпиада 2022 0

Хоккейный портал Тhe Hockey News представил свою версию состава сборной России на ОИ-2022, если бы туда могли поехать игроки Национальной хоккейной лиги. На данный момент НХЛ и Международный олимпийский комитет не смогли договориться об участии игроков лиги в Олимпийских играх в Китае.

Вратари
Андрей Василевский (основной), Игорь Шестёркин, Илья Самсонов

Нападающие
Артемий ПанаринЕвгений МалкинНикита Кучеров
Александр Овечкин – Евгений Кузнецов – Андрей Свечников
Кирилл КапризовВадим ШипачёвВладимир Тарасенко
Евгений ДадоновНикита ГусевАлександр Радулов

Защитники
Иван ПроворовВячеслав Войнов
Дмитрий ОрловНикита Зайцев
Михаил СергачёвАртём Зуб

В олимпийском турнире примут участие 12 команд, которые будут разбиты на три группы по четыре сборные в каждой. Сборные России, Чехии и Швейцарии попали в группу B. Ещё один участник квартета определится в квалификации.

В группе A выступят команды Канады, США, Германии и Китая. Квартет C составят сборные Финляндии, Швеции и две команды, прошедшие квалификационный турнир.

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