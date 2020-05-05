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Источник: «Авангард» интересуется форвардом «Барыса» Михайлисом

Источник: «Авангард» интересуется форвардом «Барыса» Михайлисом
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» интересуется нападающим «Барыса» Никитой Михайлисом, сообщает «Шайба.kz». Омский клуб может подписать игрока, предложив более выгодные условия, чем по действующему квалификационному предложению казахстанского клуба.

В минувшем сезоне 24-летний форвард сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 60 матчей и набрал 32 (17+15) очка, в пяти встречах плей-офф отметился одной результативной передачей. В среднем за матч Михайлис проводил на льду 16 минут.

Напомним, что со следующего сезона казахстанцы не будут считаться легионерами в российских клубах КХЛ. До 31 мая Михайлис сможет перейти в другую команду, которая предложит более выгодные условия. За «Барысом» остаётся возможность сохранить игрока, повторив предложение.

Источник: «Барыс» планирует улучшить контрактное предложение Михайлису
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