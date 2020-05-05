Курносов: информация об обменах Жаркова или Солодухина не имеет под собой оснований

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов опроверг возможность обмена форвардов Вячеслава Солодухина и Владимира Жаркова.

«В данный момент мы не рассматриваем абсолютно никаких вариантов обмена Жаркова или Солодухина. Конечно, в хоккейном мире случается всё что угодно, но сейчас эта информация не имеет под собой никаких оснований», — сказал Курносов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 32-летний Жарков провёл 59 матчей и набрал 13 (4+9) очков при показателе полезности "+14" (третий результат в команде среди нападающих). В плей-офф на его счету 4 (2+2) очка в шести матчах при полезности "+3".



31-летний Солодухин набрал 2 (1+1) очка в 38 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф провёл три матча, не отметившись результативными действиями и заработав полезность "-1". В среднем за матч проводил на льду чуть больше 11 минут в регулярке и чуть меньше 10 минут в плей-офф.