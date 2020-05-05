Светлов — о сезоне КХЛ: могут сильно пострадать те клубы, которые зависят от легионеров

Бывший главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился мнением о следующем сезоне КХЛ.
«Уже сейчас понятно, что нас ждёт очень конкурентный сезон. Наверное, только в первые годы КХЛ фаворитов было не два-три, а пять-семь. Теперь же, не исключаю, их будет восемь-десять. Это большой плюс для лиги. В то же время надо понимать, что всё это предварительные оценки. Для меня не будет сенсацией, если перед стартом сезона ситуация кардинально поменяется.
Не нужно забывать, что при нынешней ситуации в мире фактор неопределённости – фактор легионеров. Никто не знает, будет ли вторая волна пандемии и когда откроются границы. Если развитие событий окажется негативным, то могут сильно пострадать те клубы, которые кардинально зависят от легионеров – и игроков, и тренеров.
С большим уважением отношусь к работе, например, «Авангарда», где в последние годы всячески помогают тренерскому штабу и где идёт мощная селекция. Наставник «ястребов» Боб Хартли работает в режиме наибольшего благоприятствования, но где гарантии, что летом можно будет перемещаться с континента на континент? Те же риски – у «Автомобилиста», где тоже очень качественный состав легионеров.
Все мы видим, что происходит в мире, поэтому, наверное, не будет большой сенсацией, если повторится ситуация «Адмирала»-2018/2019, который большую часть сезона провёл без легионеров. В принципе это не помешало нашей команде быть конкурентной практически в каждом матче, так что не нужно паниковать. Но нужно понимать, какие риски ждут некоторые клубы уже в июле, когда откроются тренировочные лагеря. И быть к негативному сценарию готовыми», – цитирует Светлова Russia-Hockey.
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