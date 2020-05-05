СКА подписал новый контракт с Миро Аалтоненом
Хоккейный клуб СКА подписал новое соглашение с нападающим Миро Аалтоненом, сообщается на официальном сайте «армейского» клуба. Контракт с форвардом рассчитан на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года.
26-летний нападающий стал игроком СКА в ходе сезона-2019/2020. В 45 матчах минувшего регулярного чемпионата за СКА и «Витязь» на его счету 28 (11+17) очков. В четырёх матчах плей-офф Миро не отметился результативными действиями.
Миро Аалтонен – бронзовый призёр чемпионата Финляндии, обладатель Кубка Колдера, участник Матча звёзд КХЛ 2019 года, участник чемпионата мира 2017 года в составе сборной Финляндии. В общей сложности в КХЛ Аалтонен провёл 177 встреч и набрал 114 (49+65) баллов.
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