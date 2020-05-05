Экс-форвард «Адмирала» Юнг стал одним из самых дорогих игроков чемпионата Швеции

Бывший форвард «Адмирала» Маркус Юнг подписал контракт с «Линчёпингом». Соглашение шведского клуба с 29-летним игроком рассчитано на три сезона.

В среднем за сезон Юнг будет зарабатывать около 3,7 млн шведских крон (около $ 370 тыс. или 28 млн рублей по курсу). По данным Aftonbladet, это один из самых дорогих контрактов в SHL.

29-летний Юнг в прошлом регулярном чемпионате принял участие в 59 матчах, набрав 37 (15+22) очков при полезности "-3" и 26 штрафных минутах. Минувший сезон стал дебютным для Маркуса в КХЛ.

3 марта 2020 года стало известно, что Юнг покинет «Адмирал» вместе с защитником Адамом Альмквистом и голкипером Юхо Олкинуорой. Впоследствии приморский клуб отказался от участия в новом сезоне КХЛ.