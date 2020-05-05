«Трактор» заключил новый контракт с нападающим Фатеевым
«Трактор» заключил новый контракт с нападающим Егором Фатеевым, сообщается на официальном сайте челябинского клуба. Двустороннее соглашение рассчитано до конца сезона-2021/2022.
В минувшем регулярном чемпионате 22-летний Фатеев провёл за «Трактор» 35 матчей, набрал 5 (5+0) очков при среднем игровом времени 12:53, 23 силовых приёма и 19 блокированных бросков. В регулярном чемпионате ВХЛ за «Челмет» в активе нападающего 23 матча, в которых он набрал 10 (5+5) очков.
За карьеру в КХЛ Фатеев также защищал цвета «Локомотива». В общей сложности в лиге российский форвард провёл 64 матча, в которых забросил восемь шайб и сделал три результативные передачи при показателе полезности "-11" и 56 минутах штрафного времени.
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