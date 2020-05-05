Источник: зарплата защитника Охтамаа в «Локомотиве» составит 50 млн рублей

Зарплата финского защитника Атте Охтамаа в «Локомотиве» составит 50 млн рублей, сообщает «Спорт Бизнес Online». После открытия рынка свободных агентов хоккеист подписал с ярославским клубом однолетний контракт.
В ходе прошлого сезона Охтамаа перешёл в «Барыс», за который провёл 36 матчей в регулярном чемпионате и набрал 21 (6+15) очко при показателе полезности +14. В плей-офф на счету 32-летнего финского защитника 2 (1+1) очка в пяти матчах.
Главным тренером «Локомотива» 3 мая был назначен Андрей Скабелка, в прошлом сезоне возглавлявший «Барыс». Также состав ярославцев в это межсезонье пополнили вратарь Эдди Паскуале, защитник Зият Пайгин и нападающий Андре Петерссон. Сообщалось, что зарплата шведского форварда составит 75 млн рублей в каждом из двух сезонов.
- 5 мая 2020
-
16:34
-
16:29
-
16:20
-
16:12
-
15:46
-
15:31
-
15:14
-
15:05
-
15:01
-
14:55
-
14:30
-
14:15
-
13:48
-
13:21
-
13:06
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
12:05
-
11:40
-
11:33
-
11:24
-
11:14
-
11:10
-
10:45
-
10:25
-
10:05
-
09:49
-
09:25
-
09:06
-
09:03
-
08:50
-
07:00
-
06:35
-
01:04