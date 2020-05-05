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Источник: зарплата защитника Охтамаа в «Локомотиве» составит 50 млн рублей

Источник: зарплата защитника Охтамаа в «Локомотиве» составит 50 млн рублей
Хоккей / КХЛ 0

Зарплата финского защитника Атте Охтамаа в «Локомотиве» составит 50 млн рублей, сообщает «Спорт Бизнес Online». После открытия рынка свободных агентов хоккеист подписал с ярославским клубом однолетний контракт.

В ходе прошлого сезона Охтамаа перешёл в «Барыс», за который провёл 36 матчей в регулярном чемпионате и набрал 21 (6+15) очко при показателе полезности +14. В плей-офф на счету 32-летнего финского защитника 2 (1+1) очка в пяти матчах.

Главным тренером «Локомотива» 3 мая был назначен Андрей Скабелка, в прошлом сезоне возглавлявший «Барыс». Также состав ярославцев в это межсезонье пополнили вратарь Эдди Паскуале, защитник Зият Пайгин и нападающий Андре Петерссон. Сообщалось, что зарплата шведского форварда составит 75 млн рублей в каждом из двух сезонов.

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