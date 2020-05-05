Судницин — о неудачном сезоне: получил новый опыт, постараюсь его использовать в этом году

Голкипер «Трактора» Александр Судницин прокомментировал возвращение в челябинский клуб.

«Эмоции только положительные, возвращаюсь домой. Рад вернуться в Челябинск. По поводу скомканного сезона, тут ничего не поделаешь, в жизни спортсмена и такое бывает. Сезон прошёл, получил новый опыт, постараюсь использовать его в этом году.

Действительно была серьёзная травма. Сейчас по самочувствию – всё хорошо. Как началась реабилитация, так занимаюсь практически без выходных, всё идёт по плану. Уверен, что к началу тренировочного лагеря я буду готов на 100 процентов.

Единственный минус – когда объявили режим самоизоляции, закрылись ледовые арены, проблема была только с тем, что нет льда. Что касается подготовки в зале, реабилитации – у меня есть программа, я её выполняю, всё идёт по плану. Сейчас лёд я заменил синтетическим покрытием, была возможность его взять, так что катаюсь понемногу, всё в порядке», — цитирует Судницина пресс-служба «Трактора».

Ранее стало известно, что зарплата голкипера по контракту с «Трактором» составит менее 10 млн рублей.