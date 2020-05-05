Судницин — о неудачном сезоне: получил новый опыт, постараюсь его использовать в этом году

Голкипер «Трактора» Александр Судницин прокомментировал возвращение в челябинский клуб.
«Эмоции только положительные, возвращаюсь домой. Рад вернуться в Челябинск. По поводу скомканного сезона, тут ничего не поделаешь, в жизни спортсмена и такое бывает. Сезон прошёл, получил новый опыт, постараюсь использовать его в этом году.
Действительно была серьёзная травма. Сейчас по самочувствию – всё хорошо. Как началась реабилитация, так занимаюсь практически без выходных, всё идёт по плану. Уверен, что к началу тренировочного лагеря я буду готов на 100 процентов.
Единственный минус – когда объявили режим самоизоляции, закрылись ледовые арены, проблема была только с тем, что нет льда. Что касается подготовки в зале, реабилитации – у меня есть программа, я её выполняю, всё идёт по плану. Сейчас лёд я заменил синтетическим покрытием, была возможность его взять, так что катаюсь понемногу, всё в порядке», — цитирует Судницина пресс-служба «Трактора».
Ранее стало известно, что зарплата голкипера по контракту с «Трактором» составит менее 10 млн рублей.
- 5 мая 2020
-
16:34
-
16:29
-
16:20
-
16:12
-
15:46
-
15:31
-
15:14
-
15:05
-
15:01
-
14:55
-
14:30
-
14:15
-
13:48
-
13:21
-
13:06
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
12:05
-
11:40
-
11:33
-
11:24
-
11:14
-
11:10
-
10:45
-
10:25
-
10:05
-
09:49
-
09:25
-
09:06
-
09:03
-
08:50
-
07:00
-
06:35
-
01:04