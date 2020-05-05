Холтби: если честно, ничего не делаю на карантине. Будет тяжело, когда начнутся тренировки

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби рассказал, что практически не тренируется во время карантина.



«Если честно, я сейчас практически ничего не делаю. Обычно летом я пару месяцев просто отдыхаю, чтобы полностью отвлечься от всего. Так что мне будет сложно, когда начнём готовиться к играм», — приводит слова Холтби официальный сайт НХЛ.



Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.



Ранее голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский показал необычную тренировку.