63% хоккеистов НХЛ хотят доиграть регулярный чемпионат и разыграть Кубок Стэнли

Североамериканское издание The Athletic провело опрос среди действующих игроков Национальной хоккейной лиги по поводу остановленного из-за пандемии коронавируса сезона. В опросе приняло участие 57 хоккеистов из 22 клубов лиги.



63,2% хоккеистов выступили за идею доиграть регулярный чемпионат и разыграть Кубок Стэнли. 24,6% игроков хотят, чтобы сразу провести плей-офф. 12,4% спортсменов не хотят, чтобы сезон-2019/2020 был доигран.



Напомним, регулярный чемпионат НХЛ остановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.



Ранее хоккеисты НХЛ показали, как тренируются со своими собаками во время карантина.

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