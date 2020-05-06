Канарейкин: для «Металлурга» было бы здорово сохранить Мозякина, он исправно набирает очки

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал ход переговоров между магниторским «Металлургом» и 39-летним российским нападающим Сергеем Мозякиным.
«Клуб оказался в безвыходном положении — слишком уж была раздута платежная ведомость в прошедшем сезоне. Поэтому неудивительно, что селекция сейчас идёт так тяжело, а руководство вынуждено торговаться буквально за каждую копейку. Новый потолок зарплат ставит жёсткие условия, так что даже с такой легендой, как Мозякин, приходится вести сложные переговоры. Со спортивной точки зрения, его было бы здорово сохранить — даже в 39 лет он исправно набирает очки и является лидером команды. Но всё упирается в финансы, и тут тяжело сказать, насколько сторонам удастся достигнуть компромисса», — приводят слова Канарейкина «Известия».
Напомним, в сезоне-2019/2020 Мозякин получал в «Металлурге» 180 млн рублей. В минувшем сезоне он набрал 41 (15+26) очко в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф российский форвард сыграл пять матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.
За «Магнитку» опытный форвард выступал с сезона-2011/2012 и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), побив несколько рекордов лиги.
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