Источник: «Магнитка» на 10 млн рублей уменьшила предложение Мозякину

Стали известны подробности переговоров между магнитогорским «Металлургом» и нападающим Сергеем Мозякиным, который в настоящее время является неограниченно свободным агентом.
Как сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей», руководство уральского клуба сделало новое предложение 39-летнему форварду. По нему зарплата игрока составит 50 млн рублей вместо предложенных ранее 60 млн рублей.
Напомним, в сезоне-2019/2020 Мозякин получал в «Металлурге» 180 млн рублей. В минувшем сезоне он набрал 41 (15+26) очко в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф российский форвард сыграл пять матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.
За «Магнитку» опытный форвард выступал с сезона-2011/2012 и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), побив несколько рекордов лиги.
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