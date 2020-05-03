Источник: «Магнитка» на 10 млн рублей уменьшила предложение Мозякину

Стали известны подробности переговоров между магнитогорским «Металлургом» и нападающим Сергеем Мозякиным, который в настоящее время является неограниченно свободным агентом.

Как сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей», руководство уральского клуба сделало новое предложение 39-летнему форварду. По нему зарплата игрока составит 50 млн рублей вместо предложенных ранее 60 млн рублей.

Напомним, в сезоне-2019/2020 Мозякин получал в «Металлурге» 180 млн рублей. В минувшем сезоне он набрал 41 (15+26) очко в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф российский форвард сыграл пять матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

За «Магнитку» опытный форвард выступал с сезона-2011/2012 и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), побив несколько рекордов лиги.