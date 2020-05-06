Приватный урок хоккея от Александра Овечкина продан за $38 тысяч

В рамках состоявшегося на днях аукциона благотворительного челленджа All In Challenge один из болельщиков оценил приватный урок хоккея от капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в $38 тыс, сообщает Bleacher Report.
Суть челленджа All In Challenge, заключается в том, что знаменитости помогают собрать деньги на продовольствие для социально незащищенных групп населения.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Александра Овечкина.
Напомним, что 20 апреля Овечкин выставил на аукцион лот со стартовой ценой $ 10 тыс., согласно условиям которого, победитель проведёт с ним 30-минутную тренировку после занятия основной команды, получит четыре билета на домашний матч «Кэпиталз», клюшку с автографом Александра с этого матча и возможность посетить раздевалку «столичных» после встречи. Проживание и переезд включены в стоимость лота.
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