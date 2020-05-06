Ковалёв — о семиминутной смене: меня решили проучить, люди на скамейке стояли и смеялись

Тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв рассказал о легендарной смене за «Нью-Йорк Рейнджерс». 23 февраля 1994 года в матчей регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» Ковалёв провёл на льду семь минут кряду.

«Я был молодым игроком и таким голодным – из тех, кто каждый раз что-то хочет доказать. Я менялся очень поздно и постоянно переигрывал смену. Кинэн меня каждый раз предупреждал, но я делал это не назло ему – когда маленькие дети заигрываются, они не понимают какие-то вещи. У меня было много энергии, казалось: если я сменюсь и сел через 30-40 секунд на скамейку, то вообще не устал. Часто не бежал меняться в зоне соперника – вот же он, момент. Ну он и устал от этого.



В том матче я бегу на скамейку, а ребята кричат: «Играй! Играй!». Думаю: «Ничего себе! Это я так хорошо играю, что дали возможность ещё остаться?». Это уже 2,5 минуты было, подходило к трём. Подбегаю к скамейке – а там вся команда у бортика стоит стеной и меня не пускает. Потом глянул в другой конец скамейки – а там люди стоят, смеются. Тогда я понял, что меня решили проучить – ну я и решил доказать, что смогу долго играть. После этого к скамейке я уже не подбегал. Мне повезло, что там оставалось пять минут до конца второго периода.



Когда начался третий период, я решил для себя, что первые три минуты не пойду меняться. У меня была возможность забить ещё один гол. Каждый хочет что-то доказать, но я в той ситуации был не прав, потому что занимал место других игроков. Но они, правда, тоже молодыми были, должны понимать. Потом была игра с «Айлендерс», я там всего две минуты играл – то ли я там наигрался, то ли опять решили проучить», — сказал Ковалёв в эфире канала «Хоккей в курсе» в «Инстаграме».