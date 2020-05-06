Скабелка: только Россия и Казахстан используют совмещение. Во всём мире отдельные тренеры

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка рассказал о возможной работе со сборной Беларуси и отношении к совмещению постов.
«Останусь ли в сборной Казахстана? Нет, конечно. Тренер «Барыса» автоматически получает сборную.
Хотел бы я когда-нибудь возглавить сборную Беларусь? Естественно, это моя страна. Я здесь живу, работаю. Никогда не знаешь, что будет завтра. Даже в короткой перспективе сейчас непонятно, что происходит в мире. Единственное, совмещать посты в клубе и в сборной я больше не буду. Это большой объём работы. Везде надо заниматься на сто процентов.
Если ты работаешь в КХЛ, погружён в работу, в команду. Сборная идёт параллельно, надо тоже быть погружённым. Всегда есть вероятность, что где-то не на сто процентов это будет. Сейчас в мире только Россия и Казахстан используют совмещение. Везде, во всех странах в клубах и сборных отдельные тренеры», – цитирует Скабелку «Прессбол».
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