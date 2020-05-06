Источник: «Барыс» может возглавить Милош Ржига
Чешский специалист Милош Ржига может стать новым главным тренером «Барыса», сообщает Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к клубу.
Вчера, 5 мая, стало известно, что 61-летний тренер покинул сборную Чехии, которой руководил с 2017 года. В КХЛ Ржига возглавлял «Спартак», «Атлант», СКА, «Авангард» и «Слован», а в чемпионате России тренировал «Химик». В 2011 году он доходил до финала Кубка Гагарина с подмосковным «Атлантом». В финале плей-офф мытищинский клуб уступил «Салавату Юлаеву».
Ранее на официальном сайте «Барыса» появилась информация, что претендентом на должность главного тренера является Ари-Пекка Селин. Однако затем сам специалист сообщил, что не рассматривает вариант с возвращением в казахстанский клуб КХЛ.
Селин — о «Барысе»: никаких действий с моей стороны не будет, у меня контракт с «Эссят»
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