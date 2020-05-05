Селин — о «Барысе»: никаких действий с моей стороны не будет, у меня контракт с «Эссят»

Бывший главный тренер «Барыса» Ари-Пекка Селин сообщил, что не рассматривает вариант с возвращением в казахстанский клуб КХЛ. Ранее подобная информация появилась на официальном сайте «Барыса».

«Барыс» уже связывался с моим агентом несколько недель назад. Он сразу же ответил им, что никаких действий предпринимать не будет, так как у меня контракт с «Эссят». Это и мой ответ тоже.

Лично ко мне из «Барыса» никто не обращался. Никаких действий с моей стороны не будет. У меня соглашение с «Эссят» до 2022 года. Оно будет соблюдаться. Пока я отработал только год.



Сейчас меня больше беспокоит, снимет ли правительство карантинные ограничения и сможем ли мы приступить к предсезонным сборам 1 июля», – цитирует Селина Satakunnankansa.