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NBC Sports представил топ-6 недооценённых игроков «Вашингтона». В рейтинге Сёмин и Христич

NBC Sports представил топ-6 недооценённых игроков «Вашингтона». В рейтинге Сёмин и Христич
Хоккей / НХЛ 0

Американский телеканал NBC Sports представил топ-6 игроков «Вашингтон Кэпиталз», которые не получили признания в полной мере или оставались в тени.

На шестом месте рейтинга российский нападающий Александр Сёмин. В 469 матчах за команду он набрал 408 (197+211) очков. На четвёртой позиции украинский форвард Дмитрий Христич. Он набрал 300 (140+160) очков в 419 матчах. Рейтинг возглавил Брэйден Холтби — основной вратарь «Вашингтона». В 2018 году он выиграл с командой Кубок Стэнли.

Ранее NBC Sports Washington решил составить символические сборные всех времён «Вашингтона» по национальному признаку. После шведов, канадцев и американцев пришёл черёд российских хоккеистов. В список вошли голкипер Семён Варламов, защитники Дмитрий Орлов, Сергей Гончар, а также нападающие Сёмин, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.

NBC Sports представил символическую сборную «Вашингтона» всех времён из россиян
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