NBC Sports представил топ-6 недооценённых игроков «Вашингтона». В рейтинге Сёмин и Христич

Американский телеканал NBC Sports представил топ-6 игроков «Вашингтон Кэпиталз», которые не получили признания в полной мере или оставались в тени.
На шестом месте рейтинга российский нападающий Александр Сёмин. В 469 матчах за команду он набрал 408 (197+211) очков. На четвёртой позиции украинский форвард Дмитрий Христич. Он набрал 300 (140+160) очков в 419 матчах. Рейтинг возглавил Брэйден Холтби — основной вратарь «Вашингтона». В 2018 году он выиграл с командой Кубок Стэнли.
Ранее NBC Sports Washington решил составить символические сборные всех времён «Вашингтона» по национальному признаку. После шведов, канадцев и американцев пришёл черёд российских хоккеистов. В список вошли голкипер Семён Варламов, защитники Дмитрий Орлов, Сергей Гончар, а также нападающие Сёмин, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.
- 6 мая 2020
-
12:15
-
11:47
-
11:29
-
11:10
-
10:45
-
10:38
-
10:30
-
10:05
-
09:50
-
09:35
-
09:11
-
09:04
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
05:05
-
04:42
-
04:28
-
02:45
-
00:49
-
00:40
- 5 мая 2020
-
23:58
-
23:22
-
22:55
-
22:05
-
21:54
-
21:35
-
21:16
-
20:46
-
20:04
-
19:53
-
19:18
-
18:38
-
18:22
-
18:00