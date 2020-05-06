Скабелка: минскому «Динамо» безусловно нужно оставаться в КХЛ. Это смотрибельный турнир

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка выразил мнение, что минское «Динамо» должно продолжать играть в КХЛ.

«С любым подбором игроков можно выступать достаточно хорошо в сильной лиге — минское „Динамо“ не исключение. Чтобы знать причины, нужно пристально следить, знать ситуацию изнутри. У меня такой информации нет.

Нужно ли оставаться в КХЛ? Безусловно. Потому что это очень сильная лига. «Динамо» — единственная команда, которая в свои лучшие моменты собирает 15 тысяч зрителей. Сколько бы критиков ни было, КХЛ — тот турнир, который смотрибелен и вызывает большой интерес. Считаю, что минское «Динамо» — флагман белорусского хоккея. Они представляют страну в международном турнире — КХЛ. Но, конечно, результаты должны быть другими», — цитирует Скабелку «Прессбол».