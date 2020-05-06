Скабелка: минскому «Динамо» безусловно нужно оставаться в КХЛ. Это смотрибельный турнир

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка выразил мнение, что минское «Динамо» должно продолжать играть в КХЛ.
«С любым подбором игроков можно выступать достаточно хорошо в сильной лиге — минское „Динамо“ не исключение. Чтобы знать причины, нужно пристально следить, знать ситуацию изнутри. У меня такой информации нет.
Нужно ли оставаться в КХЛ? Безусловно. Потому что это очень сильная лига. «Динамо» — единственная команда, которая в свои лучшие моменты собирает 15 тысяч зрителей. Сколько бы критиков ни было, КХЛ — тот турнир, который смотрибелен и вызывает большой интерес. Считаю, что минское «Динамо» — флагман белорусского хоккея. Они представляют страну в международном турнире — КХЛ. Но, конечно, результаты должны быть другими», — цитирует Скабелку «Прессбол».
- 6 мая 2020
-
12:15
-
11:47
-
11:29
-
11:10
-
10:45
-
10:38
-
10:30
-
10:05
-
09:50
-
09:35
-
09:11
-
09:04
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
05:05
-
04:42
-
04:28
-
02:45
-
00:49
-
00:40
- 5 мая 2020
-
23:58
-
23:22
-
22:55
-
22:05
-
21:54
-
21:35
-
21:16
-
20:46
-
20:04
-
19:53
-
19:18
-
18:38
-
18:22
-
18:00