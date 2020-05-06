«Ак Барс» вернул защитника Абросимова из «Сочи» за денежную компенсацию
Защитник Роман Абросимов продолжит карьеру в «Ак Барсе», сообщается на официальном сайте ХК «Сочи». Южане взамен получили денежную компенсацию.
25-летний Абросимов в минувшем чемпионате сыграл только в четырёх матчах за основную команду «Ак Барса», не отметившись результативными действиями. 23 декабря 2019 года «Ак Барс» обменял защитника в «Сочи». В составе «леопардов» защитник провёл 15 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых сделал две результативные передачи.
За карьеру в КХЛ российский защитник принял участие в 153 матчах, забросив три шайбы и сделав 10 голевых передач при показателе полезности "-4" и 177 минутах штрафного времени. В среднем за матч Абросимов проводит на льду 15 минут и 16 секунд.
«Ак Барс» обменял Абросимова и Лещенко в «Сочи»
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