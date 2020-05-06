Защитник Михаил Пашнин официально покинул «Салават Юлаев»
«Салават Юлаев» в официальном «твиттере» клуба сообщил об уходе из команды защитника Михаила Пашнина.
«ХК «Салават Юлаев» и защитник Михаил Пашнин не стали заключать новый контракт на сезон-2020/2021. Прежнее соглашение истекло 30 апреля 2020 года», — сказано в заявлении пресс-службы уфимского клуба.
В минувшем регулярном чемпионате Пашнин провёл 54 матча и набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности «+9». В шести матчах плей-офф защитник сделал две результативные передачи. Игрок стал лучшим по силовым приёмам в регулярке (174 хита) и в первом раунде Кубка Гагарина (21).
Ранее первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал информацию о возможном заключении контракта с защитником Пашниным.
Ласьков: контракт с Матушкиным расторгнем, переговоры с Пашниным на финальной стадии
Читайте также
- 6 мая 2020
-
15:33
-
15:25
-
15:20
-
15:15
-
15:09
-
15:00
-
14:41
-
14:39
-
14:36
-
14:28
-
14:15
-
14:10
-
13:57
-
13:35
-
13:05
-
13:05
-
13:00
-
12:54
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
11:47
-
11:29
-
11:10
-
10:45
-
10:38
-
10:30
-
10:05
-
09:50
-
09:35
-
09:11
-
09:04
-
09:00
-
08:00
-
07:00
Партнерский контент