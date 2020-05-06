Защитник Михаил Пашнин официально покинул «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» в официальном «твиттере» клуба сообщил об уходе из команды защитника Михаила Пашнина.

«ХК «Салават Юлаев» и защитник Михаил Пашнин не стали заключать новый контракт на сезон-2020/2021. Прежнее соглашение истекло 30 апреля 2020 года», — сказано в заявлении пресс-службы уфимского клуба.

В минувшем регулярном чемпионате Пашнин провёл 54 матча и набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности «+9». В шести матчах плей-офф защитник сделал две результативные передачи. Игрок стал лучшим по силовым приёмам в регулярке (174 хита) и в первом раунде Кубка Гагарина (21).

Ранее первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал информацию о возможном заключении контракта с защитником Пашниным.