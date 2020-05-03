Ласьков: контракт с Матушкиным расторгнем, переговоры с Пашниным на финальной стадии
Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков подтвердил предстоящее расторжение контракта с защитником Максимом Матушкиным и прокомментировал информацию о возможном заключении контракта с защитником Михаилом Пашниным.
«Думаю, контракт с защитником Максимом Матушкиным расторгнем на следующей неделе. Состав по защитникам у нас сформирован. Правда, сейчас ждём ответа от Береглазова и Верещагина, которым сделаны квалификационные предложения. Переговоры с Михаилом Пашниным находятся на финальной стадии», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Ранее представитель уральского клуба объяснил, почему уральский клуб взял паузу в переговорах с российским нападающим Сергеем Мозякиным.
Защитник Пашнин покинет «Салават Юлаев» и может перейти в «Металлург»
«Магнитка» расторгнет контракт с защитником Матушкиным
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