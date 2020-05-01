Лучший бомбардир чемпионата Словакии перешёл в «Северсталь»

Череповецкая «Северсталь» заключила контракт с экс-нападающим «Слована» Индржихом Абдулом, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на один сезон.

Также «Северсталь» подписала контракт на один год с экс-защитником «Адмирала» Шоном Лалондом. В минувшем сезоне 30-летний канадец провёл в КХЛ 54 матча и набрал 26 очков (7+19).

24-летний Абдул — лучший бомбардир минувшего сезона чемпионата Словакии. В 48 матчах чешский форвард записал на свой счёт 56 (21+37) баллов при показателе полезности «+41» и 56 минутах штрафного времени.

Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж. Ранее состав череповецкого клуба пополнили защитник финского клуба «Таппара» Вели-Матти Виттасмяки и экс-форвард «Адмирала» Денис Вихарев.

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