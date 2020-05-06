Сухачёв — о «Салавате»: 10 лет играл в Челябинске, буду готовиться к определённому вызову

Голкипер «Салавата Юлаева» Владислав Сухачёв прокомментировал обмен из «Трактора» в уфимский клуб. В обратном направлении отправился защитник Станислав Гареев.

«Я хотел бы поблагодарить родной клуб, болельщиков за годы, проведённые в Челябинске. Для меня счастье пройти тут настолько интересный и длинный путь, начиная ещё со школы “Трактор”. Хотелось бы сказать спасибо всем тренерам, персоналу и игрокам, с кем мне довелось находиться в одной команде, всем пожелать в дальнейшем удачи!



По самому переходу могу сказать, что это новая для меня история, потому что я 10 лет провёл в Челябинске и играл только здесь. Для меня это определённый вызов, к которому я буду готовиться», — цитирует Сухачёва пресс-служба «Трактора».