Билялетдинов: Бурмистров вернулся домой, ему удобней и комфортнее играть здесь

Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России Зинэтула Билялетдинов прокомментировал возвращение в клуб нападающего Александра Бурмистрова.
«Бурмистров вернулся домой, для него это родной город. Ему удобней и комфортнее играть здесь. Он разноплановый форвард, может сыграть в обороне и атаке, неплох на точке вбрасывания. К тому же обладает неким опытом, в том числе победы в Кубке Гагарина. Видимо, руководство и тренерский штаб «Ак Барса» видят в нём определённую перспективу и полагают, что Бурмистров усилит команду и проявит себя с лучшей стороны», — цитирует Билялетдинова ТНВ.
Бурмистров – воспитанник казанского клуба. В 2018 году он стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса». После этого Александр стал первым воспитанником казанской команды, который перешёл в «Салават»: в ноябре 2018 года его обменяли в Уфу на защитника Александра Ляхова, а также нападающих Вячеслава Основина и Савелия Кувардина.
- 6 мая 2020
-
16:42
-
16:30
-
16:05
-
15:33
-
15:25
-
15:20
-
15:15
-
15:09
-
15:00
-
14:41
-
14:39
-
14:36
-
14:28
-
14:15
-
14:10
-
13:57
-
13:35
-
13:05
-
13:05
-
13:00
-
12:54
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
11:47
-
11:29
-
11:10
-
10:45
-
10:38
-
10:30
-
10:05
-
09:50
-
09:35
-
09:11
-
09:04