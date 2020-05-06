Билялетдинов: Бурмистров вернулся домой, ему удобней и комфортнее играть здесь

Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России Зинэтула Билялетдинов прокомментировал возвращение в клуб нападающего Александра Бурмистрова.

«Бурмистров вернулся домой, для него это родной город. Ему удобней и комфортнее играть здесь. Он разноплановый форвард, может сыграть в обороне и атаке, неплох на точке вбрасывания. К тому же обладает неким опытом, в том числе победы в Кубке Гагарина. Видимо, руководство и тренерский штаб «Ак Барса» видят в нём определённую перспективу и полагают, что Бурмистров усилит команду и проявит себя с лучшей стороны», — цитирует Билялетдинова ТНВ.

Бурмистров – воспитанник казанского клуба. В 2018 году он стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса». После этого Александр стал первым воспитанником казанской команды, который перешёл в «Салават»: в ноябре 2018 года его обменяли в Уфу на защитника Александра Ляхова, а также нападающих Вячеслава Основина и Савелия Кувардина.