Дюмулин — о травме: ребята из «Питтсбурга» постоянно меня навещали и говорили со мной

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Брайан Дюмулин поделился мнением о возможном возобновлении сезона НХЛ. Незадолго до начала паузы Дюмулин вернулся в строй после тяжёлой травмы.



«В некотором роде ситуации схожи. Только сейчас у меня нет травмы. Я сумел доказать себе, что способен вернуться и достойно играть, пропустив три месяца. Конечно, я не хочу, чтобы такое повторилось, не хочу снова оказаться в такой ситуации, но мысли о том, что я уже прошёл через нечто похожее, помогают мне чувствовать себя уверенно. Психологически я чувствую себя увереннее, потому что знаю, что один раз уже сумел вернуться после такого простоя. Сейчас мы оказались в таком же положении.



Я благодарен ребятам, которые постоянно навещали меня, пока я лечился и набирал форму. Хочу сказать им спасибо за то, что приходили просто поговорить. Я не так часто их видел. Даже когда был на стадионе в то же время, что и они, потому что я занимался отдельно от команды. Это давит особенно сильно, если такая ситуация длится несколько месяцев. Я благодарен ребятам за то, что они помогали мне ощущать себя частью семьи. Очень признателен им за это», — цитирует Дюмулина официальный сайт НХЛ.



Ранее партнёр Дюмулина по команде Евгений Малкин попробовал себя в баскетболе.