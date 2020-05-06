Каспарайтис рассказал, почему не пытается лезть в политику

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис рассказал, что старается не лезть в политику, и оценил информационную активность Ильи Брызгалова.



«Хоть я и подстрекатель, могу прикалываться, но всю жизнь слушаю обе стороны. Иногда меня Трамп бесит, иногда нравится. Некоторые отключают мозг и говорят, что это плохой президент, худший человек в мире. Я более демократично отношусь к вещам, не пытаюсь лезть в политику — это непонятное дело. Не знаю, как в России, в Америке включаешь один канал — говорят одно, включаешь другой – совсем другое. Тут дело в том, кому ты веришь. Что сейчас творится с этим вирусом? Одни говорят, что всё нормально, другие – что всё плохо. Про вирус и политику стараюсь вообще не слушать, бесполезно.



Не видел выступлений Брызгалова, но знаю, что Илюха всегда был особенным человеком. Вратари всегда на своей волне. Можно выступать, отвечаю за свою жизнь, не могу высказывать мнение о вещах, которых не понимаю. Один день могу быть республиканцем, другой – демократом. Я нормальный человек, который живёт в Америке, следит за новостями. Как и люди в России, пытаюсь воспитывать семью, жить сегодняшним днём», — сказал Каспарайтис в беседе с Павлом Панышевым в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».

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