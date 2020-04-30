Брызгалов: вернулись в 1917-й: от одного человека зависит всё и все ждут, что скажет царь

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов поделился мнением о политической власти в России.



«У нас все ждут, что скажет главный? Это проблема нашей страны. У нас не Российская империя, а Российская федерация, и регионы должны обладать такими же полномочиями, как штаты в Америке. Независимые губернаторы, сенаторы, депутаты, которые представляют жителей штата в правительстве.



Проблема в нашей стране в том, что люди не могут, не хотят или боятся брать ответственность, принимать решения, пусть трудные и непопулярные, но которые нужны, чтобы страна или регион развивался. А когда от тебя ничего не зависит, когда нет конкуренции, человек перестаёт развиваться. Когда ты только ждёшь приказов сверху, ни ты как руководитель не развиваешься, ни твой регион, потому что зачем? Что бы я ни сделал, мне сверху прилетит, скажут – не высовывайся. А один руководитель не может эффективно управлять такой большой страной. Он ложится спать, когда во Владивостоке утро наступает.



Сто лет уже прошло, мало, что ли, чтобы поменять менталитет? Даже с 1991 года, когда рухнул Советский союз, прошло уже 30 лет. Мы-то начали двигаться в правильном направлении, когда рушили СССР, но потом почему-то отказались от этого.



В 1990-е мало кому хорошо жилось, а как вы хотите? Это нормальный процесс, когда рушится одно государство и создаётся другое. Рвутся экономические связи, людские связи. Из одной империи получилось 15 разных государств, плюс Прибалтика, которая ушла пораньше. Всё рухнуло, откуда сразу же возьмётся процветающая жизнь? Надо было снова по кирпичику отстраивать страну заново, двигаться в правильном направлении.



А сейчас мы вернулись в 1917 год, когда от одного человека зависит всё. И все ждут, когда царь что-то скажет. Как он скажет, так и будет. То есть после всего этого пути опять наступили на те же грабли», — сказал Брызгалов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полное интервью с Ильёй Брызгаловым доступно на «Чемпионате».