Федерация хоккея России выразила соболезнования в связи с гибелью Дмитрия Босова. По предварительной информации, миллиардер покончил с собой. Босов являлся владельцем компании «Сибантрацит» — генерального спонсора Ночной хоккейной лиги, — входящей также в число спонсоров новосибирской «Сибири». Кроме того, Босов был руководителем попечительского совета «Сибири».
«6 мая на 53-м году ушёл из жизни Дмитрий Босов, российский предприниматель, руководитель попечительского совета ХК «Сибирь». Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал Дмитрия Босова, в связи с этой тяжёлой утратой», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ФХР.
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